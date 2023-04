Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Apple 153,00 EUR

0,84% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 166,36 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,60 USD an. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,54 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,86 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.425.722 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 176,15 USD. Mit einem Zuwachs von 5,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 124,17 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 165,13 USD angegeben.

Am 02.02.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Apple-Aktie legt an der NASDAQ zu: Apple laut Marktforscher in Q1 nur knapp hinter Samsung - Tim Cook eröffnet ersten Apple-Store in Indien

Apple, Lenovo, HP, Dell, ASUS: Weltweite PC-Auslieferungen laut IDC-Daten im ersten Quartal rückläufig - Apple mit größtem Rückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com