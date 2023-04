Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Apple 151,04 EUR

-0,45% Charts

News

Analysen

Das Papier von Apple gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 151,02 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 150,82 EUR. Bei 151,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 4.306 Stück.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR. Gewinne von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,37 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 163,25 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,96 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Apple-Aktie legt an der NASDAQ zu: Apple laut Marktforscher in Q1 nur knapp hinter Samsung - Tim Cook eröffnet ersten Apple-Store in Indien

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images