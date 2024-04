Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Apple

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 165,28 USD abwärts.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 165,28 USD. Bei 165,22 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.957.012 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 162,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,00 USD je Apple-Aktie aus.

Am 01.02.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,07 Prozent auf 119.575,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.154,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

