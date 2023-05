Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Apple 162,52 EUR

Die Apple-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 175,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 52.246 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 176,15 USD markierte der Titel am 18.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 176,22 USD angegeben.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,98 USD je Apple-Aktie.

