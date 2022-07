Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Nachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Apple befand sich um 19.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 144,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,36 EUR aus. Bei 145,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 58.513 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 11,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,10 EUR. Abschläge von 20,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,11 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.04.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97.278,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89.584,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Längere Batterielaufzeit und robustes Metallgehäuse: Pläne für Apple Watch für Extremsportler geleakt

Scam oder noch in den Kinderschuhen? Erste NFT-Konsole "Polium One" erntet Shitstorm

Apple-Aktie: Analysten sehen höher als erwartete Nachfrage nach Apples iPhones

