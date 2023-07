Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 192,86 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 192,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 192,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,07 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.584.710 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 194,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 0,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 35,61 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,38 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 04.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94.836,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,00 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

