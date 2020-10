Apple-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Apple

Die Apple-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 102,44 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 101,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.371 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,50 EUR) erklomm das Papier am 02.09.2020. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2020 bei 49,49 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 206,30 USD. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 3,85 USD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören das Smartphone iPhone, die Tabletprodukte der Reihe iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore und Mac App Store erworben werden. Seit Juni 2015 ist die Apple Music™ App auf dem Markt, eine Kombination aus Musik Streaming Dienst, weltweitem Liveradiosender und Kontaktmöglichkeit zu den Künstlern. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

