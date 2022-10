Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Mittwochvormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Die Apple-Aktie legte bis auf 146,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 146,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 2.543 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 177,88 USD.

Apple veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,10 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple kündigt neue iPad-Generation an - Apple-Aktie legt zu

iPadOS 16 ab Oktober erhältlich - Apple-Experte Mark Gurman hält auch Vorstellung von neuen iPads für möglich

Apple-Aktie mit Gewinnen: Apple veröffentlicht Trailer zum Weihnachtsfilm 'Spirited' - Starschauspieler an Bord

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com