Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Mittag

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 175,47 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 75.201 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 198,22 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,24 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 190,11 USD.

Am 03.08.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,20 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,40 Prozent auf 81.797,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.10.2024 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

