Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,16 EUR ab. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,98 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.690 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,35 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 90.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

