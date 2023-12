Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt Stellung am Mittag

Apple im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 195,84 USD an der Tafel.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Apple-Aktie um 12:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 195,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.981 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. 1,93 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 57,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,53 USD fest.

