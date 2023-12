Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 179,10 EUR.

Der Apple-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 179,10 EUR. Bei 178,82 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 178,90 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 9.742 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 182,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 1,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.01.2023 (117,64 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 34,32 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90.146,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89.498,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,53 USD je Aktie aus.

