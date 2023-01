Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag kaum bewegt

Die Apple-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 124,32 EUR. Bei 125,98 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Apple-Aktie sank bis auf 124,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,32 EUR. Zuletzt wechselten 75.937 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 5,20 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 170,88 USD.

Apple gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 02.02.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 25.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

