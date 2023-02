Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Apple-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 142,20 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 142,92 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.683 Apple-Aktien.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 17,64 Prozent zulegen. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 20,32 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 162,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 123.945,00 USD gelegen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Samsungs Krypto-Business: Samsung und Ledger bringen "NFT Starter Paket" an den Start

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Apple verbessert Fahrrad-Routenplanung in Deutschland

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com