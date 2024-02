Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 181,30 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 181,30 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.974 Stück gehandelt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,10 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.03.2023 auf bis zu 143,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,63 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,88 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 119.575,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117.154,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,57 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

"Dr. Doom" Nouriel Roubini: KI könnte "menschliche Dummheit" überwinden - wenn man sie lässt

Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten