Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt Stellung am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Apple. Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 168,34 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:21 Uhr bei 168,34 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 168,60 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 167,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,04 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 5.723 Aktien.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 135,02 EUR fiel das Papier am 02.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 19,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,25 USD.

Am 01.02.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,88 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 119.575,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.154,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,57 USD je Apple-Aktie.

