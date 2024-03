Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 175,95 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Apple-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 175,95 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 176,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 175,10 USD. Mit einem Wert von 175,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.814.838 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 199,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 13,45 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.03.2023 Kursverluste bis auf 155,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 11,35 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 201,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 119.575,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.154,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Ununterbrochener Zukauf: Das ist die Lieblingsaktie von Berkshire Hathaway-CEO Buffett

AMD-Aktie vor Durchbruch: Analyst empfiehlt "Mini-NVIDIA" zum Kauf

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich