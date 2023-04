Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Apple 151,26 EUR

Die Apple-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 152,30 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 152,04 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 152,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.676 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (173,24 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 12,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,46 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 165,13 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,88 USD gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117.154,00 USD – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123.945,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,95 USD je Apple-Aktie.

