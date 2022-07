Apple Aktie News: Apple am Mittag gesucht

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 148,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 148,58 EUR. Bei 147,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.315 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 9,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 119,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 23,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,11 USD an.

Apple gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,13 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

