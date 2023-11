Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Apple. Mit einem Wert von 189,77 USD bewegte sich die Apple-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:04 Uhr bei 189,77 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.580 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 198,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 34,57 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 196,56 USD.

Am 02.11.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,54 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

