Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Apple

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 173,52 EUR.

Die Apple-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 173,52 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 173,30 EUR. Mit einem Wert von 173,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.167 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 117,64 EUR fiel das Papier am 03.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,20 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,56 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89.498,00 USD – eine Minderung von 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90.146,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,54 USD je Apple-Aktie belaufen.

