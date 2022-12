Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Mittag ein

Die Apple-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 124,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 123,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.183 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,03 Prozent. Bei einem Wert von 123,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,13 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 90.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.360,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,19 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Kaum Gewinner unter Bitcoin, Ether, Ripple & Co: Die Tops und Flops der Kryptowährungen im Jahr 2022

Apple-Aktie tiefer: Apple könnte in der EU offenbar bald auch andere App Stores zulassen

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock