Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Kursabschlägen

Die Apple-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 141,38 EUR abwärts. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 140,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,10 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 23.399 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Samsungs Krypto-Business: Samsung und Ledger bringen "NFT Starter Paket" an den Start

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Apple verbessert Fahrrad-Routenplanung in Deutschland

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com