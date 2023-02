Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Vormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 142,18 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,10 EUR ab. Bei 142,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 855 Stück gehandelt.

Bei 172,66 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (118,18 EUR). Mit Abgaben von 20,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 162,75 USD.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 117.154,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123.945,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

