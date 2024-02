Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 181,78 USD nach oben.

Das Papier von Apple legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 181,78 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 54.743 Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. 9,81 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 143,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 26,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,25 USD je Apple-Aktie an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,88 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 119.575,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

