Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 182,62 USD.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 182,62 USD. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,89 USD zu. Bei 182,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.918.239 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 9,31 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.03.2023 bei 143,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 21,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Am 01.02.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119.575,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

EU verdonnert Apple wohl zu Geldstrafe von 500 Millionen US-Dollar - Verstöße gegen EU-Wettbewerbsrecht

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein