Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel Apple 166,82 EUR

Um 12:03 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 184,82 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.385 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 186,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 32,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Aktie aus.

