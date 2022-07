Apple Aktie News: Apple am Donnerstagvormittag billiger

Die Aktie verlor um 21.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,68 EUR. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 149,34 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.356 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 162,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). 8,10 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2021 (119,44 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,32 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,11 USD.

Apple gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 97.278,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 präsentieren. Apple dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,13 USD je Aktie.

