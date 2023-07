Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 193,74 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 193,74 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,97 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,13 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.829.523 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 56,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 94.836,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Apple.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 USD je Aktie.

