Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Bei der Apple-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 173,58 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 173,58 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 173,78 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,12 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.345 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 178,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 2,96 Prozent Luft nach oben. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 180,38 USD.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Apple-Aktie.

