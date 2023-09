Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagvormittag nach

Apple im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 164,30 EUR.

Die Apple-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 164,30 EUR. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 164,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.723 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,32 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR ab. Abschläge von 28,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 190,11 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 81.797,00 USD, gegenüber 82.959,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,40 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Apple am 26.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,06 USD je Aktie.

