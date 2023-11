Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag schwächer

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 191,19 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 191,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 16.982 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 198,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,56 USD aus.

Apple veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,29 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90.146,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89.498,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,54 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus