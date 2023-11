Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Apple

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 190,97 USD.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 190,97 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 190,50 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 191,47 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 6.518.413 Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 198,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 53,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90.146,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.01.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus