Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Vormittag

Apple im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 178,98 EUR nach oben.

Um 09:21 Uhr sprang die Apple-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 178,98 EUR zu. Die Apple-Aktie legte bis auf 179,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 178,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 6.568 Stück.

Am 13.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 182,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 2,02 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2023 Kursverluste bis auf 117,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 196,56 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

