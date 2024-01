Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 192,01 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 12:04 Uhr 0,2 Prozent. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.592 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 199,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2023 Kursverluste bis auf 134,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,10 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 195,78 USD je Apple-Aktie an.

Am 02.11.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 89.498,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90.146,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,59 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt?

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023