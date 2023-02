Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag tiefer

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 138,90 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 138,54 EUR. Bei 139,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 37.758 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 19,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 17,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 162,75 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.154,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,00 USD fest.

