Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 183,12 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 183,12 USD. Zuletzt wechselten 101.122 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.03.2023 Kursverluste bis auf 143,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 27,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 119.575,00 USD gegenüber 117.154,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

