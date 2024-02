Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 168,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 168,98 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 169,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 169,68 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.504 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,10 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Apple gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 119.575,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 117.154,00 USD ausgewiesen worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

