Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Apple 160,20 EUR

-1,39% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 173,08 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 212.527 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,85 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 28,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 176,22 USD.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Diese US-Aktien hatte die UBS im ersten Quartal 2023 im Depot

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert

Warren Buffett lobt seine Lieblingsaktie Apple: Besser als jede andere Berkshire-Investition

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com