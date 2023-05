Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Apple 162,14 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 162,24 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 162,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 161,94 EUR. Bei 162,16 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 13.609 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 173,24 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 176,22 USD angegeben.

Apple veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.07.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,98 USD je Aktie.

