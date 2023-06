Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Apple 170,22 EUR

Um 16:08 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 185,12 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 185,56 USD. Bei 183,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 8.407.891 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,99 USD erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Abschläge von 32,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,50 USD.

Am 04.05.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 94.836,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

