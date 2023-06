Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 170,22 EUR

Der Apple-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 166,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,70 EUR aus. Bei 166,96 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.476 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 173,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,64 EUR am 03.01.2023. Abschläge von 29,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 04.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 94.836,00 USD in den Büchern – ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 97.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

