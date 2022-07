Apple Aktie News: Apple am Freitagvormittag im Plus

Das Papier von Apple legte um 22.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 151,60 EUR. Bei 151,84 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 151,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 691 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 6,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,44 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 26,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 176,11 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 97.278,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89.584,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Apple.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,14 USD je Aktie belaufen.

