Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Montagmittag

Um 12:22 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 168,78 EUR. Bei 168,28 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.264 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,31 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,78 USD an.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 82.959,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81.434,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie im Minus: Apple schließt mit Serie von Software-Updates Sicherheitslücken

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank

Apple wirft reihenweise Apps aus dem App Store

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com