Aktienkurs im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Freitagnachmittag an

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 226,31 USD.

Apple Inc.
194,24 EUR 0,34 EUR 0,18%
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 226,31 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 226,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.090.974 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 260,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,93 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 33,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,38 USD an.

Am 31.07.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,37 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
01.08.2025Apple HaltenDZ BANK
01.08.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

