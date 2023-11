Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 12:03 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 190,88 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 31.260 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 198,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 124,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 34,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Am 02.11.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 89.498,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90.146,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Apple-Aktie.

