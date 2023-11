Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 191,64 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 191,64 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 192,93 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.276.415 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 124,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,21 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,56 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90.146,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

