Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag im Minus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 174,34 EUR ab.

Um 09:21 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 174,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 174,24 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,30 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.319 Apple-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 179,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,86 Prozent hinzugewinnen. Am 03.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 117,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 48,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

