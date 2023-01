Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Apple-Aktie konnte um 12:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 126,04 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 126,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 126,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 43.174 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 6,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 170,88 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 90.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.360,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Apple rechnen Experten am 25.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

