Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 04:22 Uhr 3,1 Prozent. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,60 EUR. Zuletzt wechselten 79.953 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 170,88 USD.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD in den Büchern standen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 25.01.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

